Consultazioni al Quirinale, il calendario ufficiale

Ore 10:00 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Ignazio La Russa

ore 11:00 Presidente della Camera dei deputati, On. Lorenzo Fontana

ore 12:00 Gruppo Parlamentare «Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)» del Senato della Repubblica

ore 12:30 Gruppo Misto del Senato della Repubblica

ore 16:00 Gruppo Misto della Camera dei deputati

ore 16:30 Rappresentanti della componente «Alleanza Verdi e Sinistra» del Gruppo Misto della Camera dei deputati

ore 17:00 Gruppi Parlamentari «Azione-Italia Viva-R.E.» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 18:00 Gruppi Parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 19:00 Gruppi Parlamentari «Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ore 10,30 Gruppi Parlamentari «Fratelli d’Italia» del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Gruppo Parlamentare «Lega Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione» del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare «Lega-Salvini Premier» della Camera dei Deputati. Gruppo Parlamentare «Forza Italia Berlusconi Presidente» del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare «Forza Italia Berlusconi Presidente-P.P.E.» della Camera dei deputati. Gruppo Parlamentare «Civici d’Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l’Italia - Italia al Centro) - MAIE» del Senato della Repubblica. Componente «Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) - MAIE» del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

Cominciano oggi al Quirinale le consultazioni per la formazione del governo.ha in programma per oggi colloqui con il presidente emerito, che verrà sentito telefonicamente, con i presidenti dellee con le opposizioni. Domani le consultazioni si concluderanno con la delegazione unitaria del centrodestra.È durata un quarto d’ora l’incontro tra il presidente della Repubblica,, e quello del Senato,, che ha dato inizio alle consultazioni per la formazione del. «Un colloquio molto cordiale, è sempre molto emozionante stare con il Presidente», ha commentato la seconda carica dello Stato lasciando ilIl presidente della Cameraha lasciato senza dichiarazioni lo studio alla Vetrata al Quirinale dove ha incontrato il Capo dello Stato per le consultazioni. L'incontro è durato 15 minuti.«Il nostro orientamento è votare contro la fiducia a questo governo, perchè devono dimostrarci che hanno cambiato atteggiamento nei confronti dell’Europa e delle autonomie«. Lo ha detto la senatricedel Gruppo Parlamentare «Per le autonomie ()« del Senato, al termine delle consultazioni al Quirinale. «Siamo fortemente europeisti, abbiamo anche espresso le nostre preoccupazioni«, spiega. «Non abbiamo paura che possano toccare la nostra autonomia, ma dipende anche da tutto il clima» e aggiunge: «Come donna mi preoccupa anche l'approccio» della maggioranza «sui diritti civili,, nonché i segnali della seconda e terza carica dello Stato. Però speriamo che vada meglio di quel che si teme». «In passato abbiamo avuto grandi problemi con, spero che avranno in futuro con noi un approccio più costruttivo, che questi toni appartengano al passato e che riusciremo ad avere una collaborazione«. L’orientamento quindi resta «non votare la fiducia, ma non è detta l’ultima parola perchè non sappiamo neanche chi saranno i ministri«, conclude.«Abbiamo chiesto attenzione per la Sicilia e la sua autonomia, e che si faccia attenzione a che le grandi opere che il Sud attende da anni vengano portate a compimento. Su questo faremo una valutazione sulla lista dei ministri: vogliamo capire se è confermato il ministero del Mezzogiorno». Lo ha affermato al Quirinale(Sud chiama Nord) del gruppo Autonomie del Senato.«Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del leader del mio partito, del mio partito, della mia personale, totalmente in favore della Nato, in favore delle relazioni transatlantiche, in favore dell’Europa e contro l’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia». Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al suo arrivo al pre-vertice del Ppe a Bruxelles.