Nuova fumata nera del Parlamento riunito in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Nessun candidato ha ottenuto il quorum richiesto che era pari - essendo questo l'ottavo scrutinio - alla maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea: le schede bianche sono state 323, le schede nulle dieci, 9 voti dispersi e nessun astenuto. Sarà necessario quindi procedere a un nuovo scrutinio.

"La compattezza delle opposizioni ha fermato la forzatura che la maggioranza voleva della maggioranza. Ora accettino il dialogo con le opposizioni che si sono rifiutati di avere fino a qui”, commenta Elly Schlein ai cronisti in Transatlantico.

"E quando dico dialogo intendo non chiamate spicciole a parlamentari dell'opposizione per cercare voti per andare avanti nelle loro forzature. Ma intendo dialogo con le opposizioni sulla composizione della Corte Costituzionale: se esiste una maggioranza qualificata per questo voto è proprio perché la Costituzione prevede un dialogo tra maggioranza e opposizione". "Non possiamo assecondare il blitz delle forze di maggioranza. Li abbiamo lasciati da soli in Aula con le loro paranoie, a scovare i traditori dentro Fratelli d'Italia", ha sostenuto il presidente M5s Giuseppe Conte.

"Come centrodestra noi abbiamo avuto un senso delle istituzioni che l'opposizione non ha, ma non possono abusarne. Si rassegnino, hanno perso le elezioni. Non possono bloccare le istituzioni pensando all'Aventino contro tutti e contro tutto. Non non abbiamo mai negato spazi di dialogo, al contrario di quello che ha fatto la sinistra quando noi eravamo all'opposizione...", commenta il responsabile dell'organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli.

La decisione di rinunciare alla conta su Francesco Saverio Marini per l'elezione del giudice costituzionale sarebbe maturata questa mattina intorno alle 11, fino a ieri sera tardi tra palazzo Chigi e i capigruppo di centrodestra sono proseguiti i contatti per verificare i numeri dell'operazione. La convinzione della coalizione e della premier Giorgia Meloni era quella di tirare dritto, poi - racconta un 'big' - è venuto meno un pacchetto di voti e si è deciso di tornare sullo schema della scheda bianca. Tra l'altro, tutti i gruppi della maggioranza avevano fornito l'elenco degli assenti, malati compresi.

In tanti avevano rinunciato alle missioni, "dovevo andare all'estero e invece...", allarga le braccia un sottosegretario. A Montecitorio si sono visti anche parlamentari che normalmente non partecipano ai lavori ma al pallottoliere mancavano perlomeno una decina di sì, anche se - osserva una fonte dell'alleanza - la votazione di oggi è servita a "far emergere la propaganda" del centrosinistra.

Al momento non c'è l'intenzione di cambiare cavallo, gli alleati di Fdi, pur rimarcando che l'accelerazione è stata una mossa azzardata perché i numeri erano in bilico fin da subito, tengono il punto politico sul consigliere giuridico della presidenza del Consiglio.