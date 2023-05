«Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, non so se adesso lo lasceranno ma sta molto meglio». Sono parole di Fedele Confalonieri su Silvio Berlusconi. Il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, intercettato dai giornalisti a un evento, conferma: «Non so se già questa settimana» potrebbero dimettere il Cavaliere «perché queste sono cose mediche però l'ho visto meglio quando sono stato da lui l'altro ieri» tanto che, assicura, «sta anche lavorando molto per preparare la convention del 6 maggio. Sicuramente parteciperà anche lui non so se con un video o un messaggio».