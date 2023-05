Tutti i capoluoghi al ballottaggio vanno al centrodestra tranne Vicenza, dove vince il dem Giacomo Possamai, e Terni, presa dal civico Stefano Bandecchi dopo che il candidato del centrosinistra non era arrivato nemmeno al ballottaggio.

É il riassunto di un pomeriggio nero per la segretaria del Pd Elly Schlein, che alla vigilia non aveva nascosto una punta d’ottimismo rispetto alla riconquista dei tre capoluoghi toscani (Massa, Pisa e Siena) passati cinque anni fa al centrodestra e che invece al centrodestra rimangono. Confermati sia il primo cittadino di Massa, Francesco Persiani, che quello di Pisa, Michele Conti, che aveva mancato l’elezione al primo turno per soli 15 voti. La nuova sindaca di Siena è invece Nicoletta Fabio, che succede a Luigi De Mossi.

Grande attesa c’era anche per Ancona, roccaforte del centrosinistra che passa di mano per merito di Daniele Salvetti. Per completare l’opera, la coalizione di governo si prende anche Brindisi, con il nuovo sindaco Giuseppe Marchionna.

«Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza - ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni - Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra e che hanno premiato il nostro buongoverno, le nostre proposte e la nostra concretezza». Così il premier Giorgia Meloni, in un video commenta i risultati dei ballottaggi che hanno registrato l'avanzata del centrodestra.

Degli «eccellenti risultati» delle Amministrative si è parlato anche in un faccia a faccia ad Arcore tra il numero uno di via Bellerio, Matteo Salvini, e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. «Ho trovato l’amico Silvio in grande forma, al lavoro su tanti dossier, sorridente e determinato», ha commentato Salvini in una nota della Lega nella quale l’incontro tra i due viene definito «lungo e cordiale». Il ministro delle Infrastrutture ha poi parlato ironicamente di «effetto Schlein» in un tweet in cui ha giudicato «storica» la vittoria di Ancona.

Il centrodestra vince al primo turno anche a Catania, con Enrico Trantino, mentre a Siracusa andranno al ballottaggio Ferdinando Messina, del centrodestra, e Francesco Italia, del terzo polo. A Ragusa eletto sindaco al primo turno il civico Giuseppe Cassì, mentre a Trapani è testa a testa tra il candidato del centrosinistra, Giacomo Tranchida, e quello del centrodestra, Maurizio Miceli.

Unica vittoria del centrosinistra tra i capoluoghi al ballottaggio è quella di Vicenza, che rischia però di trasformarsi in un mezzo boomerang per Schlein. Il neosindaco Possamai è infatti un riformista che ha stretto un’alleanza con il terzo polo e non con il M5S e che non ha voluto i big del suo partito, il Pd, al suo fianco. «Fossi un “nuovo” dirigente dem, rifletterei», ha twittato l’ex senatore Andrea Marcucci, che lavora per l’avvicinamento tra dem e terzo polo. Complimenti a Possamai anche da Carlo Calenda, che parla di «spinta riformista».

Schlein, dopo una riunione fiume della segreteria per analizzare il voto, sarà oggi a Bruxelles dove incontrerà la delegazione degli eurodeputati del Pd, mentre domani vedrà i vertici del gruppo S&D e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.