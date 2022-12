Il provvedimento è atteso per lunedì, ma nessuna sanatoria per le liste bocciate

Al Consiglio dei Ministri di lunedì sarà presentato il decreto legge per prolungare le votazioni alle elezioni amministrative del 5 giungo anche a lunedì 6.Lo stesso dovrebbe valere anche per i ballottaggi, in cui si voterà domenica 19 e anche lunedì 20. Questa la proposta a cui stanno lavorando i funzionari del Ministero dell'Interno e che verrà presentsto dal ministro Angelino Alfano.