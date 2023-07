«Ho deciso che non lo farò. Non me la sento più dopo aver sentito il sottosegretario alla Cultura parlare in quel modo sulle donne». Così in una intervista al Corriere della Sera, la regista e scrittrice Cristina Comencini, che ha fatto sapere di rinunciare a presentare domani il suo libro 'Flashback' al Maxxi a seguito delle parole pronunciate da Vittorio Sgarbi in una serata al museo di Roma. «E' in quanto istituzione che è stata commessa l'offesa», ha aggiunto la madre di Carlo Calenda, leader di Azione.