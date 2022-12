PHOTO



Seggi chiusi, affluenza alle urne molto alta con il 69% degli elettori.Il sì è nettamente in vantaggio solo in Trentino Alto Adige, in leggero vantaggio in Toscana ed Emilia Romagna. In tutte le altre regioni vince il No.Minoranza del Pd, Speranza: "Oggi si è scritta una bellissima pagina di partecipazione democratica. Nel campo del no c'è stato un pezzo irrinunciabile del centro-sinistra, il voto dimostra che eravamo nel giusto"Brunetta: "Grazie agli italiani. Hanno detto un grande no, è un popolo che non si fa comprare. A Renzi, invece, dico dimettiti. Il Pd però ha il diritto di governare, scelga allora un altro premer"Prime proiezioni: sì al 40%, no al 60%Guerini (Pd): "Aspettiamo i risultati definitivi per fare valutazioni, ma martedì ci sarà direzione. Per ora ci limitiamo a dire che siamo felici dell'ampia partecipazione democratica"Salvini: "Hanno vinto i cittadini, Renzi si dimetta"I primi exit poll danno il No avanti con una forbice tra il 54 e il 58%