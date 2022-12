PHOTO



VIRGINIA RAGGICandidata da battere secondo tutti i sondaggi, è un'avvocato romano under 40. Incoronata candidata del Movimento 5 Stelle alle "Comunarie", dove ha sconfitto l'ex candidato pentastellato all'ultima tornata elettorale Marcello De Vito.ROBERTO GIACHETTIAttualmente è parlamentare eletto con il Partito Democratico. La sua candidatura nasce dal percorso delle primarie, dove si è scontrato, vincendo, con Roberto Morassut. Lo slogan della sua corsa al Campidoglio è «Roma torna Roma», ma i sondaggi lo danno come secondo, dietro la candidata 5 Stelle. La sua candidatura ha il sostegno ufficiale di tutto il partito, ma il suo nome è vicino, oltre ai vertici renziani, anche al governatore Nicola Zingaretti e a Matteo Orfini, con la sua area dei Giovani Turchi. ALFIO MARCHINIHa lanciato la sua candidatura come "civica", ma l'endorsement di Silvio Berlusconi lo ha portato a diventare il candidato del centro-destra. Marchini viene da una nota famiglia di costruttori romani, vicini al Pci e alla sinistra storica.GIORGIA MELONIAltra donna candidata, è la leader di Fratelli d’Italia e nasce politicamente nella destra sociale romana. La sua candidatura è sostenuta anche dalla Lega Nord di Matteo Salvini. Fino all'ultimo era incerta sulla discesa in campo, a causa della gravidanza, annunciata all'ultimo Family Day.FRANCESCO STORACEEx governatore della regione Lazio, è candidato sindaco de La Destra. Dopo l'endorsement di Berlusconi a Marchini e il conseguente ritiro di Guido Bertolaso, Storace potrebbe decidere di ritirarsi e convergere sul candidato di Forza Italia.STEFANO FASSINACandidato sindaco della Sinistra Italiana, dopo la sua fuoriuscita dal Partito Democratico in polemica con il segretario Matteo Renzi. Già viceministro nel governo di Enrico Letta, economista con un curriculum internazionale, è sempre stato un esponente della minoranza di sinistra del Partito Democratico.MARIO ADINOLFILeader del “Popolo della Famiglia” e fondatore del quotidiano ultracattolico "La croce", Mario Adinolfi ha avuto un passato da candidato di minoranza alle primarie del Partito Democratico.