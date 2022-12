I due si sono arresi: il premier sarà molto probabilmente un tecnico. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno intensificato gli incontri, si siedono a molti tavoli e discutono febbrilmente: trattano ancora e lo faranno fino all'ultimo minuto della scadenza fissata dal Colle. Il portavoce dei 5 Stelle, Rocco Casalino: "Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio". I punti, tuttavia, potrebbero probabilmente subire un incremento nella giornata di oggi. Potrebbero essere aggiunti il tema del tagli agli sprechi della politica e della spending review o un punto ad hoc sulla meritocrazia. Il Capo dello Stato, intanto, torna a far capire di non essere disposto a "lasciar fare" in tutto e per tutto: avrà l'ultima parola sui ministri. "Il Presidente della Repubblica non è un notaio", ha avvertito.