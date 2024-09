La vicenda del divorzio di Maria Rosaria Boccia torna a far parlare di sé, specialmente dopo il clamore mediatico legato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’ex marito di Boccia, in un’intervista esclusiva al programma "4 di sera", condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro, ha rivelato nuovi dettagli su un errore amministrativo presente nella loro sentenza di divorzio, ottenuta da un tribunale napoletano nel 2015.

Il problema riguarda il codice fiscale di Maria Rosaria Boccia, che risulta sbagliato nel provvedimento, impedendo così la corretta trascrizione del divorzio all'anagrafe. L’ex marito ha dichiarato di aver richiesto la correzione al tribunale circa un anno fa, ma ancora oggi il problema persiste. A nove anni dal verdetto, la sentenza non risulta trascritta, mantenendo il divorzio incompleto dal punto di vista formale.

Marco, l'ex marito, e Maria Rosaria si sono sposati nel 2009, ma la relazione si è conclusa dopo pochi mesi. Da quel momento, la coppia ha iniziato un lungo scambio di lettere tra avvocati, culminato con una separazione inizialmente “combattuta” ma poi risoltasi in un divorzio definitivo. Oggi, i due vivono in città diverse e non mantengono alcun contatto.

Durante l’intervista, Marco ha commentato l’attuale esposizione mediatica di Maria Rosaria Boccia, spiegando: «Non sono stupito e non invidio neanche il ministro, perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare». Le parole dell’ex marito si riferiscono al recente scandalo che ha coinvolto Boccia e che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano.

Quando Paolo Del Debbio ha chiesto ulteriori dettagli sulla durata del matrimonio, l’ex marito ha risposto con ironia: «Ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora Boccia? Assolutamente no, un anno mi è bastato e mi è avanzato». Marco ha ribadito di non voler alcuna rilevanza mediatica, affermando: «A me non interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona».