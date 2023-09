«La sinistra ha scambiato Cospito per novello influencer. Era la Mecca della sinistra, luogo di pellegrinaggio di una sinistra che per mal-metabolizzati principi garantistici andava da Cospito a chiedere perché avremmo dovuto revocare il carcere duro. La destra sul contrasto al terrorismo nazionale e internazionale e alle mafie non farà mai sconti a nessuno». A dirlo a Palermo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.