L'annuncio dopo un lungo vertice in Campidoglio sulle dichiarazioni choc dell'assessore riportate dalla Stampa

Un minuetto al comune di Roma dopo le dichiarazioni choc dell'assessore all'urbanistica Berdini che aveva definito "inadeguata" la sindaca Virginia Raggi in una conversazione riportata dalla Stampa. Parole che secondo Berdini sarebbero state "rubate" dal cronista del quotidiano torinese ma che hanno provocato l'ennesima crisi nei Cinque stelle romani, senza pace dalle trionfali elezioni di giugno. "Ho incontrato l'assessore Berdini chiedendogli chiarimenti. Si è scusato ed ha rimesso nelle mie mani le deleghe che gli avevo assegnato lo scorso luglio. Ho respinto le sue dimissioni con riserva" ha scritto in una nota la Raggi. Ma la questione sembra tutt'altro che chiusa, anche perché nessuno è in grado di valutare significati e sfumature di quella "riserva" sulle dimissioni dell'ormai ingombrante Berdini.