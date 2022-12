PHOTO



Luca Palamara racconterà la sua verità stasera a "Non è l’Arena", il programma di Massimo Giletti in prime time su La7. L'ex presidente dell’Anm e magistrato al centro dello scandalo che ha scosso alle fondamenta la magistratura italiana, parlerà delle chat del suo telefono, rese pubbliche nelle ultime settimane, svelando le logiche delle correnti all’interno del Csm e dell’Anm. Si parlerà anche del pm Nino Di Matteo che, in attesa di essere ascoltato in commissione nazionale antimafia, ribadisce la sua posizione sul caso della nomina a capo del Dap offerta e poi ritirata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.