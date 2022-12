PHOTO

Marta Cartabia

Per evitare possibili effetti negativi «si deve sciogliere il nodo su quel che farà Draghi: se sarà il prossimo Presidente della Repubblica o se continuerà a fare il premier». Carlo Calenda, leader di Azione lo ha detto a Omnibus su La7. Se Draghi salirà al Colle, ha aggiunto, «torneremmo immediatamente a quel che abbiamo visto prima di lui: due fazioni in lotta». Tutti i leader politici della maggioranza, ha poi proposto, dovrebbero chiedere a Draghi di restare a Palazzo Chigi e proporre un patto di legislatura «sulle cose che vanno fatte» fino al 2023 «per evitare fibrillazioni». Solo Draghi, ha concluso, «ha l’autorità di tenere un governo di questo tipo», mentre «Enrico Letta, l’unico che non si è espresso» sulla permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi, «la smetta con la melina e prenda una posizione». Infine, per Carlo Calenda, il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, «ha il profilo perfetto» per essere eletta Presidente della Repubblica. «La voterebbero tutti».