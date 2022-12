Accordo con Calenda, ecco la risposta di Matteo Renzi

«Ci incontreremo per discuterne». In un'intervista a Repubblica, il leader di Azione,torna a parlare delle elezioni e delle alleanze. «Il problema del Pd è sempre lo stesso - sottolinea -, siccome non si sente in grado di rappresentare tutta la sinistra, mette dentro chiunque. Temevano che Fratoianni Bonelli andassero con Conte. A fare cosa,con la pochette? È finita a bordello e per la sinistra sarà una sconfitta clamorosa». È certo che non avrà bisogno di raccogliere le firme per presentarsi. «In ogni caso non ho problemi a farlo» e non ha paura che con la sua scelta di rompere con i dem favorisca la destra: «Non è detto chevinca., ci sarà una grande onda di consenso come è accaduto a- evidenzia -. Se vado bene toglierò tantissimi consensi alla destra nel proporzionale e questo compenserà il risultato dei collegi, anzi il saldo per loro sarà negativo. Posso mandare Forza Italia sotto il 3%».è pronto a discutere con Renzi per un'alleanza, ma precisa: «Un accordo tra di noi non è né scontato né banale - commenta -., ci unisce una consonanza programmatica e ci dividono alcune scelte»., abbiamo lavorato bene. In particolar modo durante il periodo in cui abbiamo condiviso responsabilità varie di Governo». Lo dice il leader di Italia vivain un’intervista a "Il Messaggero", parlando del segretario di Azione,. «Le idee in comune sono più vicine delle diversità metodologiche e caratteriali che ci separano - continua Renzi -Se Azione ci sta, siamo pronti a ricominciare insieme, senza primogeniture ma puntando al bene dell’Italia.».