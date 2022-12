«Questa coalizione sta diventando una roba improponibile:. Non vinceremo mai così. Conabbiamo scritto una lettera che stiamo per inviargli dopo avergli detto 70 volte a voce quali erano le nostre condizioni. Ma Letta sparisce. Ci sta portando avanti da una settimana». Carlo, intervistato dal "Corriere della Sera", si dice molto deluso dalla discussione con il, «abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell'agenda è totalmente sparita». Il leader di Azione, incalza il segretario dem: «Deve darci una risposta presto.». Ma «nonostante questo, non chiudiamo la porta al dialogo». Calenda spiega di aver chiesto due cose precise: «Primo, non un voto di Azione e di +Europa può andare a. Visto che il Pd ci tiene tanto a candidarli lo facesse nel proporzionale e nella lista Democratici e progressisti. Noi non candideremo negli uninominali». «Secondo, va bene avere programmi diversi. Ma non contraddittori.», dichiara. «Si batte la destra con una proposta di governo, non con le ammucchiate. Altrimenti meglio è per l'Italia che Azione e +Europa sfidino fuori dalla coalizione con coraggio e serietà la destra senza zavorre. Abbiamo levato a Forza Italia la sua parte migliore e più responsabile.», conclude.