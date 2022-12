sapeva benissimo che avrebbe dovuto correre in un territorio non particolarmente fertile per i 5S e che lì con un avversario forte rischiava di perdere. Poi, magari, avrà fatto anche altri ragionamenti, chiedete a lui». Così il leader di Azioneintervistato da Repubblica, sulla vicenda della candidatura dial collegio di Roma 1 per le suppletive della Camera. «Ritiro la mia candidatura - conferma Calenda - per me il problema non sussiste più., che il Pd abbandoni i propri elettori a un Movimento che in quel collegio alle Comunali ha preso il 5,3 per cento.dicendo che avremmo parlato. Questo modo di procedere di Enrico dimostra che non c’è nessun Ulivo 2.0 ma solo un Conte 2 riveduto è corretto». «Chiederò al Pd e a una coalizione più larga - aggiunge Calenda - di incontrarci per decidere chi candidare,. Nella Capitale i grillini hanno una storia particolare, si sono resi colpevoli di un disastro amministrativo. Non possiamo presentarci ai romani con i 5S al nostro fianco». Quanto all’operazione Centro, Secondo il leader di Azione «l’operazione dioggettivamente molto lontana dal nostro modo di vedere la politica.», ma «non crediamo nè a un partito nè a un gruppo unico in Parlamento. Prima di fare alleanze, dobbiamo costruire un solido movimento liberal-democratico. Con +Europa, amministratori locali e società civile.». «Il grande centro, costruito ora e in Parlamento, non sta in piedi. Ha altri fini, come pesare di più in vista dell’elezione del Capo dello Stato», conclude.