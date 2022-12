PHOTO



Avanti da soli, con Francesco Aiello candidato presidente. La maggioranza dei parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle non ha dubbi. Alle regionali del 26 gennaio il M5S deve presentarsi da solo, con buona pace di chi sperava in una corsa in tandem con il Partito democratico. È stato lo stesso capo politico Luigi Di Maio, del resto, a sottolineare che nella Regione del Sud non è replicabile il modello Umbria. Ieri, a quanto apprende l’Adnkronos, si è tenuta un’altra riunione degli eletti calabresi 5 Stelle. Un summit, spiegano le fonti, convocato per sondare gli umori su una ipotetica alleanza con i dem, a seguito dell’appello lanciato dall’imprenditore Antonino De Masi, il quale ha auspicato una alleanza programmatica tra grillini e Pd. La maggioranza dei parlamentari, raccontano, avrebbe respinto qualsiasi tipo di negoziato, optando per una corsa solitaria con Aiello candidato governatore.