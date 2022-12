PHOTO



"A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia. E lo chiamano servizio pubblico". Scrive su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. A fargli eco, il deputato dem Filippo Sensi: "Ma sbaglio o quello che ho visto nell’intervallo di Juve-Roma era quello del citofono, senza contraddittorio, in un imbarazzante comizio elettorale? Pronto, vertici Rai?", scrive su Twitter. "Devo dire che è clamoroso. Trovo incredibile che sia stato permesso a Salvini di fare un comizio a Porta a Porta nell'intervallo della partita di Coppa Italia. Il servizio pubblico non ha fatto il suo dovere", dichiara il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Insomma, è bufera dopo la decisione di viale Mazzini di mandare in onda un frammento dell'intervista a Matteo Salvini durante l'intervallo della partita di coppa Italia, Juventus- Roma.