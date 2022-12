PHOTO



Vertice a Palazzo Chigi tra la Cancelliera Angel Markel e il premier Matteo Renzi. L'asse italo-tedesca si è rafforzata sul tema dell'immigrazione: «È dovere di tutti che la scommessa Ue sull’immigrazione funzioni. C’è una forte convergenza tra Germania e Italia per un approccio carico di valori umani e dignità ma anche per offrire una proposta politica come Ue seria, credibile e di lungo periodo».IL BRENNERO"Ho ribadito il nostro netto dissenso e lo stupore per alcune prese di posizione degli amici austriaci rispetto al Brennero", ha detto Matteo Renzi. "Ci deve essere una presa di posizione chiara", la visione austriaca sull'immigrazione "è contro la logica e contro la storia", afferma Renzi. Quelle austriache "sono posizioni sbagliate e anacronistiche non giustificate da nessuna emergenza, soprattutto perchè il Brennero è molto più di un confine, è un simbolo". "Non possiamo chiudere i confini, occorre ripartire gli oneri" sull'immigrazione, ha aggiunto Angela Merkel. "Non parlerei di sanzioni ma ci deve essere una strategia europea".GLI EUROBONDSul fronte immigrazione "ci sono dei punti dove" Italia e Germania "non sono d'accordo e non è una novita". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, in conferenza stampa con la Cancelliera Angela Merkel. "Noi proponiamo gli eurobond, ma non c'è condivisione da parte tedesca su questo strumento. Noi - sottolinea il premier - siamo pronti a discutere nel merito su qualsiasi soluzione, ma bisogna fare un investimento sull'Africa. Bisogna investire in aiuti allo sviluppo, su questo abbiamo una condivisione totale e credo che sia un fatto positivo", aggiunge Renzi.STIMA TEDESCA PER LA RIPRESA ECONOMICA"Esprimo stima per le riforme portate avanti dal governo italiano". Così Angela Merkel nella conferenza stampa con il premier Matteo Renzi, "sono un contributo importante affinchè l'Europa sia competitiva", dice la Cancelliera tedesca. "Italia e Germania - ha detto Renzi - hanno "un comune interesse: quando va bene l'economia tedesca un pezzo di economia del nordest cresce, quando l'economia italiana va bene l'export della Germania nei confronti dell'Italia cresce".