PHOTO



"Allo stato attuale purtroppo non sembrano esserci i presupposti per un'alleanza con il Pd". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, che all'assemblea di campo progressista ha sottolineato la necessità di cambiare le politiche che hanno peggiorato la vita delle persone. "Dismettere un modello che non ha funzionato, non riprodurlo attraverso facce nuove e più giovani perché non funziona". "Non basta fare alleanze con un simbolo e non basta fare le alleanze contro perché questo non mobilita, non appassiona. Fare l'alleanza contro non serve", ha continuato Laura Boldrini. Per fare un'alleanza che funziona significa leggere lo stato della società, "condividere" un programma di governo e un programma che parli agli italiani. E far "immaginare alle persone che stare meglio è possibile", ha aggiunto.