PHOTO



Bimbi in gita al comizio grillino in perfetto stile anni '50, con tanto di show sul palco al fianco di Conte. A segnalare la vicenda è la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, che ha presentato un’ interpellanza urgente al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per chiedere conto di quanto accaduto. I fatti risalirebbero a un mese fa, in piena campagna elettorale per le amministrative. Secondo il documento firmato, oltre che dalla capogruppo Boschi, anche dai deputati Gabriele Toccafondi e Massimo Ungaro, al centro della vicenda ci sarebbe una maestra elementare che avrebbe accompagnato, in orario scolastico, gli alunni ad un’iniziativa elettorale con Giuseppe Conte. Il quale, si legge nell'interpellanza, si «era recato in Puglia a sostegno di alcune candidature di sindaci locali». «Tappa del giro elettorale anche Canosa, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove era candidato Roberto Morra per la riconferma a sindaco della cittadina - proseguono i parlamentari di Iv -. Nella lista del candidato Morra, risulterebbe anche una maestra dell’istituto Carella, i cui piccoli alunni, secondo notizie di stampa, sarebbero stati condotti proprio nella piazza dove si teneva il comizio di chiusura dell’ex Presidente del Consiglio; nel corso del comizio finale, infatti, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte avrebbe tenuto un breve discorso sui temi dell’economia, dell’ecologia e dell’agricoltura, al termine del quale i bimbi sarebbero stati fatti salire sul palco per lanciare dei palloncini contenenti "pensierini contro la guerra", un pretesto utilizzato da una delle insegnanti, collega della candidata, per giustificare la presenza dei piccoli alunni sul palco». Insomma, «un ultimo giorno di scuola davvero particolare, tra lo sconcerto delle mamme che ovviamente non erano state informate dell’inedita passeggiata in pieno orario scolastico». I parlamentari di Iv chiedono quindi al ministro dell’Istruzione, qualora le informazioni fossero confermate, «se non ritenga, per quanto di competenza, di dover inviare un’ispezione ministeriale per verificare lo svolgimento dei fatti e individuare le responsabilità e, all’esito della stessa, quali eventuali iniziative intenda adottare con riguardo al personale scolastico che si è contraddistinto in tale inedito comportamento che ha coinvolto i piccoli alunni durante l’orario scolastico». Dal gruppo Iv fanno sapere che la risposta del ministro è attesa per domani.