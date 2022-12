PHOTO



"Io ho difeso molto questo governo, ho difeso le varie anime del Movimento 5 Stelle, ma riguardo al mondo della giustizia c'è un baratro tra quello che penso io e quello che pensano loro". Parole e musica di Goffedo Bettini, uno degli uomini più ascoltati dal segretario dem Zingaretti il quale torna a rilevare la distanza in tema di diritti. "Questo baratro non deve, però, essere fonte di una lotta improduttiva. Il Pd solleva sicuramente delle questioni ma forse non solleva quella decisiva, che riguarda la nostra radice e che dobbiamo sempre tenere a mente: le forme certe del diritto", ammette Bettini intervenendo al convegno "politica&giustizia: cosa salvare?" insieme al Presidente dell'Unione delle Camere penali Gian Domenico Caiazza, promosso dalla rivista Diritto di difesa.