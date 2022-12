PHOTO



Selfie con i suoi sostenitori e un breve aperitivo in un bar per Silvio Berlusconi a Monza. Così il leader di Forza Italia ha chiuso l’uscita pubblica nel capoluogo della Brianza dove ha partecipato a un comizio elettorale per sostenere il sindaco uscente Dario Allevi in vista del ballottaggio in programma domenica. Con lui la compagna Marta Fascina e la senatrice Licia Ronzulli. Per uno scroscio improvviso di pioggia è saltata la passeggiata per le vie del centro storico. Berlusconi prima di rientrare a Villa San Martino ad Arcore, si è intrattenuto per una decina di minuti nel bar insieme ad alcuni esponenti di Forza Italia del territorio. «È uscito un sondaggio questa mattina che mi ha un po' preoccupato. A cento ragazzi di Monza tra i 20 e i 30 anni hanno chiesto "Fareste l’amore con Berlusconi?". Il 33% ha risposto "Magari", il 66% "Ancora?"», è la battuta con cui Il Cav ha esordito al comizio. «Mi hanno escluso la possibilità di fare video e di andare in televisione per quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal tribunale dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni quindi tornerò in campo. Andrò in televisione una o due volte a settimana e almeno una volta al mese a un grande convegno. Sono sicuro che Forza Italia tra otto mesi quando ci saranno le nuove elezioni sarà sopra il 20%», ha detto poi il leader di Forza Italia. «La scissione nei 5 Stelle? Non sono abituato a parlare delle vicende interne degli altri partiti. Scusatemi, ma è una regola che mi sono dato tanto tempo fa e la rispetto sempre», ha commentato il Cav chiudendo con un appello contro l'astensionismo.