Si sa che Silvio Berlusconi non resiste, davanti alle folle. Va a ruota libera, non lesina battute. viene galvanizzato dagli applausi. Questa volta, però, l'effetto rischia di essere l'opposto rispetto al desiderato. Durante un comizio a Tropea, in Calabria, a sostegno della candidata governatrice Jole Santelli, il Cavaliere si è lasciato andare a un "Conosco Jole Santelli da 26 anni e non me l'ha mai data", accolto da grandi risate della piazza, per poi concludere "Lei è in grado di risolvere i vostri problemi".Immediata la reazione del Pd, che ha definito "squallide e offensive" le parole di Berlusconi, "l'ennesima dimostrazione dell'atteggiamento machista che ha sempre mostrato Berlusconi nei confronti delle donne, con un malinteso senso dell'orgoglio maschile spacciandolo per complice simpatia",ha scritto la componente della segreteria Pd, Camilla Sgambato.