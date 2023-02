Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà messo sotto scorta in seguito alle tensioni degli ultimi giorni in merito alla detenzione in regime di 41 bis dell'anarchico Alfredo Cospito. È quanto si apprende da fonti di partito. Tra le deleghe di Delmastro figura infatti anche quella del trattamento dei detenuti.

La scorta sarà disposta il 10 febbraio. In via precauzionale tuttavia il Ministero della Giustizia ha già provveduto con una tutela provvisoria. A Delmastro sono state fornite indicazioni accortezza nell'aprire buste e luoghi "sensibili" da evitare.

Protezione anche al senatore della Lega Ostellari

Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari sarà messo sotto scorta in seguito alle tensioni degli ultimi giorni in merito alla detenzione in regime di 41 bis dell'anarchico Alfredo Cospito. Tra le deleghe di Ostellari figura infatti anche quella del trattamento dei detenuti.