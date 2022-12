PHOTO



Tre arresti nell’operazione denominata Piazza Pulita’ della Guardia di Finanza. Sono finiti in manette il sindaco leghista di Legnano Gianbattista Fratus, l’assessore e vicesindaco in quota Forza Italia Maurizio Cozzi e l’assessore alle Opere pubbliche, Chiara Lazzarini. La misura del carcere è stata applicata solo per il vicesindaco, gli altri due indagati sono invece ai domiciliari. I tre rispondono a vario titolo di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale. «Non commento le indagini. Ho fiducia nei miei uomini e nella magistratura – sono state le prime parole il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini da San Severo, nel Foggiano - Spero che tutte queste indagini che si stanno aprendo si chiudano in fretta per distinguere colpevoli e innocenti».