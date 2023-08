«Non era più possibile rimanere dietro le quinte. Sia perché è bene che per certi ruoli ci siano persone che conoscono la politica e sanno fare quello che è richiesto, e io credo di esserne in grado, sia perché è più onesto e serio avere un ruolo ufficiale - il che significa metterci la faccia e assumersi in pubblico responsabilità - che restare nell'ombra». Lo dice al Corriere della Sera Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia, commentando il suo nuovo incarico come responsabile adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia.

A chi le chiede come mai abbia deciso, dopo una lunga militanza “silenziosa”, di ricoprire un ruolo di primo piano, Arianna Meloni risponde: «In questo ultimo anno sono cambiate talmente tante cose, ci siamo assunti responsabilità enormi, tanti di noi sono impegnati in ruoli di vertice, di tutte le cosiddette aree interne della destra. Oggi c'è la fila di persone che si propone, chiede incarichi, con fin troppo entusiasmo... Ma sono in grado? Non stiamo giocando, qui si lavora per l'Italia». E aggiunge: «Tutte le nostre figure politiche più esperte credo che debbano necessariamente mettersi a regime, ponendo al primo posto la necessità di lavorare per un bene maggiore sacrificando se occorre un bene minore». Poi, a proposito di una sua eventuale disponibilità a candidarsi alle europee del 2024: «Preferirei di no. Ma sono un soldato».