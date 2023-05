Lucia Annunziata lascia la Rai. La conduttrice di Mezz’ora in più su Rai3 ha comunicato il suo addio all'emittente pubblica con una mail all'ad Roberto Sergio, al dg Giampaolo Rossi e al neo responsabile dell'Approfondimento Paolo Corsini, nominato proprio oggi dal Cda di viale Mazzini.

“Vi scrivo per comunicare le mie dimissioni. Dimissioni irrevocabili. Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai”, si legge nella lettera.

“Riconoscere questa distanza - prosegue la giornalista - è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque. E d'altre parte non intendo avviarmi sulla strada di una permanente conflittualità interna sul lavoro. Spero che queste righe vengano accolte con la stessa serietà da parte vostra. In attesa di indicazioni su se e come concludere la stagione in corso, sul calendario di fine giugno, vi auguro buon lavoro”, conclude Annunziata.

Pronto il commento del Pd, per il quale “l’arrivo della destra al governo ha prodotto lo smantellamento di Rai 3”. “Questo è il frutto di una modalità di gestione del potere che vive con l’ossessione di occupare ogni spazio disponibile e che non si pone il problema del futuro del servizio pubblico televisivo. La Rai, dopo gli addii di due professionisti del calibro di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, è un prodotto culturale ancora più debole e politicamente più allineato”, dichiara il capogruppo del Partito Democratico in commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano. Mentre l’ad Sergio si dice “sinceramente dispiaciuto, anche perché come mio primo atto in cda è stato quello di dare il via libera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali In mezz'ora. Mi auguro che l’Annunziata possa completare il ciclo di trasmissioni e che ci possano essere ulteriori occasioni di incontro”.