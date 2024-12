Andrea Orlando, deputato Pd ed ex ministro, ha annunciato le sue dimissioni dalla Camera per dedicarsi interamente al ruolo di consigliere regionale in Liguria. «Questa settimana mi dimetterò dalla carica di deputato per rimanere in consiglio regionale. Era un po' la prima idea che ho avuto all'indomani delle elezioni, della sconfitta, chiamiamola per nome», ha dichiarato in un video pubblicato sui social.

Orlando ha spiegato di aver riflettuto a lungo prima di prendere questa decisione, anche su invito della segretaria nazionale del Pd, che lo esortava a restare in Parlamento per dare un contributo alla battaglia politica nazionale. Tuttavia, ha deciso di proseguire il lavoro iniziato con la candidatura alla guida della regione.

«Credo sia importante proseguire la battaglia iniziata in Liguria contro una destra arrogante, che non sa fare i conti con i limiti delle esperienze di governo precedenti e che guarda agli interessi di pochi piuttosto che al bene comune», ha sottolineato.

Orlando ha indicato alcune priorità per la regione: la difesa della sanità pubblica, la reindustrializzazione sostenibile e la tutela dell’ambiente. «La sanità pubblica è sotto assedio da quella privata, con scelte che rischiano di compromettere la risposta alle emergenze. Dobbiamo rimettere al centro un lavoro buono, stabile e ad alto valore aggiunto, puntando sull’industria sostenibile», ha affermato.

Per l’ex ministro, il futuro della Liguria passa anche attraverso la lotta al dissesto idrogeologico e la promozione dei diritti. «Una regione che sappia accogliere e integrare, difendere il proprio patrimonio ambientale e combattere le diseguaglianze sociali», ha aggiunto.

Orlando ha poi lanciato un appello per superare le divisioni interne alla sinistra e costruire un’opposizione credibile. «Abbiamo dalla nostra parte le ragioni e l’entusiasmo di tanti militanti. Dobbiamo ascoltare i cittadini, ricostruire la fiducia nelle istituzioni e opporre alla destra un’idea diversa del governo», ha concluso.

Venerdì 20 dicembre, al Teatro Stradanuova di Genova, Orlando discuterà del percorso politico da intraprendere in vista delle prossime elezioni comunali.