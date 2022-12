È stato eletto all’unanimità e come primo atto ha nominato come vicepresidenti le giudici costituzionali Silvana Sciarra e Daria De Pretis ed il giudice costituzionale Nicolò Zanon

Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte costituzionale. II presidente è stato eletto all’unanimità e come primo atto ha nominato come vicepresidenti le giudici costituzionali Silvana Sciarra e Daria De Pretis ed il giudice costituzionale Nicolò Zanon. Già professore all’istituto universitario di Fiesole e alla Sapienza di Roma, è stato membro del Parlamento per 18 anni. Ministro dell’Interno, due volte del Tesoro e due volte presidente del Consiglio. Ha anche presieduto la Commissione internazionale sui Balcani nel 2003-2005 ed è stato vice presidente della Convenzione sul futuro dell’Europa nel 2002-2003. Honorary Fellow dell’American Academy of Arts and Science e della Real Academia de Ciencias Morales y Politicas, è stato Presidente della Scuola Superiore S. Anna e dell’Istituto Treccani, nonché, dal 1994 al 1997, presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust). È Presidente onorario del Centro Studi Americani di Roma e Presidente della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili, e direttore scientifico del quadrimestrale «Mercato, Concorrenza e Regole», edito da Il Mulino. Numerosi i suoi scritti su antitrust, libertà individuali, forma di governo, integrazione europea e su vari temi politici.