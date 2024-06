Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ottiene circa 89mila voti, pari allo 0,39 per cento. Un insuccesso per la formazione partitica vicina al Partito Popolare Europeo. Se Bandecchi tutto sommato fa il suo, la vera delusione in termini di preferenze è Luca Palamara, ex consigliere togato del Consiglio Superiore della Magistratura, già pm della procura di Roma, radiato dalla magistratura dopo il caso dell'Hotel Champagne.

Ebbene, Luca Palamara, candidato nella circoscrizione Centro, ha ottenuto meno di 700 voti, quando mancano circa mille sezioni rispetto alle 11.829 presenti nella circoscrizione III. Un dato molto deludente.