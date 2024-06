«Se accade questo davanti alle telecamere a un parlamentare, figuriamoci cosa può accadere a quei poveri cristi». Sta tutto in questo sfogo diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni il blitz che il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha fatto in Albania per contestare l’accordo sui migranti tra Roma e Tirana, ribadito dalla visita della leader di Fd’I al porto di Shengjin e al cantiere di Gjader, le due località che accoglieranno i migranti in arrivo dall’Italia.

La frase di Magi si riferiva a quanto accaduto pochi istanti prima, quando il deputato è stato strattonato dagli uomini della sicurezza albanese mentre tentava di avvicinarsi al corteo delle auto per protestare con in mano un cartello “No alla Guantanamo italiana”.

«Come vi permettete», ha urlato Magi cercando di divincolarsi, fino al momento in cui l’auto si è fermata a pochi metri dal parapiglia e la presidente del Consiglio è scesa per sincerarsi della situazione. Il tutto davanti a decine di telecamere dei media italiani che stavano riprendendo la scena. «Lasciatelo, per favore», ha detto Meloni, mentre Magi l’accusava di aver fatto «la vittima per un’ora senza rispondere a una domanda». Fino a che la presa dei “gorilla” albanesi si è allentata.

«Almeno questo ci è rimasto», ha replicato il deputato prima di inveire di nuovo contro la presidente del Consiglio. Con la frase: «Questo ci dice tutto su quello che accadrà: se accade questo davanti alle telecamere a un parlamentare, figuriamoci cosa può accadere ai poveri cristi che saranno chiusi qua dentro», che ha suscitato la risposta della presidente del Consiglio. «Abbiamo portato qui la legislazione italiana ed europea, non era quello che voleva Più Europa?», ha chiesto ironicamente Meloni tornando in auto.

Finita lì? Macché, perché Magi ha insistito urlando «Si vergogni presidente» e a quel punto l’inquilina di palazzo Chigi è scesa di nuovo dall’auto rivolgendosi di nuovo a Magi. «Ho fatto un sacco di campagne elettorali in cui non sapevo se avrei superato la soglia di sbarramento: le do una mano io», ha detto Meloni ironica, con Magi che le ha intimato di «togliersi il cappello da candidata e mettersi quello da presidente del Consiglio».