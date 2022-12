PHOTO



Al via in Senato il dibattito sulla fiducia al Governo Renzi. Le opposizioni hanno presentato due mozioni di sfiducia, una a firma del Movimento 5 stelle, la secondo è sottoscritta invece da Forza Iralia e Lega Nord.Al termine della discussione, si procederà a due distinte votazioni con chiama nominale dei senatori. "Oggi in Senato si vota sfiducia al Governo proposta da M5S. #Sfiduciamoli. Per occuparci dei cittadini, non delle lobby", ha scritto Beppe Grillo, dal suo blog.