Il feretro di Silvio Berlusconi, arrivato in piazza del Duomo a Milano, ha ricevuto l’applauso commosso della piazza prima di essere portato dentro alla cattedrale dove si stanno svolgendo i funerali di Stato davanti a capi di Stato, governo, esponenti delle istituzioni nazionali ed europee. ‘Silvio, Silvio, c’è un solo presidente’, il coro dalla piazza. Lunghissimo applauso anche delle personalità presenti all'interno del Duomo. In lacrime i figli, a piedi dietro la bara del padre, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina. Nelle file gremite piange Silvia Toffanin, compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi, e il coordinatore di Fi Antonio Tajani. La bara in mogano di Berlusconi è coperta da rose bianche e rosse. Davanti, il necroforo con una foto del Cav in mano.

Una volta arrivati nella cattedrale, i famigliari dell'ex premier hanno preso posto nelle prime file alla destra dell'altare del Duomo, compresa l'attuale compagna e l'ex moglie Veronica Lario. Al lato opposto le autorità, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, come da cerimoniale, è stato l'ultimo ad entrare in Duomo per le esequie.

CORI DA STADIO E APPLAUSI PER IL CAV

Cori da stadio in piazza Duomo all'arrivo della bara. Per l'ultimo saluto al Cav sono accorsi anche tanti tifosi del Milan, che hanno tra sventolio di bandiere rosso nere hanno intonato: 'C'è solo un presidente, c'è solo un presidente!'. Una folla in silenzio ha seguito dai due maxischermi allestiti in piazza il viaggio da Arcore a Milano del carro funebre. Poi, all’arrivo in piazza Fontana, a poche centinaia di metri dalla cattedrale, il silenzio si è sciolto in un applauso, lungo ma composto. Le bandiere rossonere portate dalle centinaia di tifosi hanno quindi iniziato a sventolare e dalla piazza è salito il coro. Infine, all’ingresso del feretro nel Duomo, la folla è tornata a farsi silenziosa, mentre decine di persone seguono le esequie di Stato affacciate ai balconi che affacciano sulla piazza.