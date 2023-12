«Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali». Elly Schlein risponde così agli attacchi di Giorgia Meloni piovuti dal palco di Atreju.

«Cara Giorgia, non continuate a insultare gli italiani. Una volta si diceva panem et circenses, voi alle famiglie il pane lo state togliendo. E date solo uno spettacolino di terz'ordine con eversori che vorrebbero appendere le persone a testa in giù», spiega la segretaria del Pd, riferendosi alla presenza del leader di Vox, Santiago Abascal, alla kermesse di Fratelli d’Italia . «La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito annullare la discussione. Ma i problemi degli italiani non li potete annullare nel vostro patetico show», conclude Schlein.

E il Pd sale sulle barricate anche per la copertura mediatica fornita dalla Rai all’evento meloniano. «Pensano di restare impuniti e non temono le critiche perché, servendo il potente, si sentono intoccabili. Ma noi non ci stancheremo di reagire a TeleMeloni», dice Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Pd. «Dopo la decisione di ieri di interrompere la diretta della segretaria del Pd, Elly Schlein, per dare spazio a Elon Musk, registrato alla kermesse di Fratelli d'Italia, oggi RaiNews24 per 70 minuti, per un'ora e dieci minuti, ha trasmesso in diretta, il comizio di Giorgia Meloni, della presidente del Consiglio», aggiunge Ruotolo.

Che poi insiste: «I vertici aziendali non possono fare finta di nulla. Noi, come Partito Democratico, chiediamo alle altre forze di opposizione, ai sindacati, alle associazioni della società civile che hanno a cuore la nostra Costituzione, di batterci insieme perché la Rai torni ad essere di tutte e di tutti. Queste scelte, che minano la credibilità del servizio pubblico, minano la nostra democrazia».