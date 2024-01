«Roma, 7 gennaio 2024. E sembra il 1924. Presenteremo un'interrogazione al Ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione». Lo scrive la segretaria del Pd Elly Schlein sui social network, commentando le immagini dei saluti romani durante la commemorazione dei morti di Acca Larentia. L'interrogazione, come spiega la segretaria, sarà presentata nella giornata di oggi.

Acca Larenzia, le parole di Carlo Calenda

«Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea». Lo scrive sui social network il segretario di Azione, Carlo Calenda, commentando le immagini dei saluti romani durante la commemorazione dei morti di Acca Larentia.