Ravenna, 21 nov. (Adnkronos) - La piattaforma di innovazione tecnologica Ora! Presentata da Joule, la scuola di Eni per l'Impresa “è' un'antenna di innovazione per la città di Ravenna". Lo ha spiegato Mattia Voltaggio Head di Joule. "E' un progetto che abbiamo sviluppato insieme al nostro partner Tecnico Mind the Bridge con l'obiettivo di rendere Ravenna un luogo attrattivo per startup internazionali nei settori della green e della blue economy. Siamo consapevoli che in questo momento c'è un indotto da sostenere, e vogliamo quindi aggiungere questo tassello, ovvero invogliare startup e scaleup internazionali a testare le loro innovazioni tecnologiche qui a Ravenna.” “Le 3 parole chiave del progetto – conclude Voltaggio - sono formazione, scouting e matching di business. Formeremo studenti dell'università di Bologna per lavorare su temi di open innovation. Andremo a cercare soluzioni locali e internazionali che possono venire qui a sperimentare sul territorio e porteremo la domanda delle imprese del territorio che incontreranno l'offerta di proposte di innovazione che vengono da tutto il mondo".