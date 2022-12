Non sarà mai abbastanza l’omaggio a medici e infermieri e ai tanti che non si sono risparmiati durante l’emergenza Covid- 19 nei mesi più difficili della pandemia. E quale riconoscenza più grande può essere tributata a essi se non quella di ringraziarli attraverso il prestigioso Teatro di San Carlo, guidato dal Sovrintendente Stéphane Lissner, che riparte, dopo più di quattro mesi, con due tra le più grandi opere liriche: “Tosca” di Giacomo Puccini e “Aida” di Giuseppe Verdi.

Con “Prove Aperte” si alza dunque il sipario sulla musica lirica, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, con le due attese anteprime che accoglieranno gratuitamente circa mille sanitari delle Aziende Ospedaliere della Regione Campania sul palcoscenico all’aperto di circa 1500 metri. Domani con “Tosca” e sabato 25 luglio con “Aida” alle ore 20.15, nell’ambito del Progetto “Regione Lirica”, grazie al sostegno della Regione Campania. Una promessa mantenuta dal Sovrintendente Stéphane Lissner: «La prima azione solidale che vorrei realizzare: dedicare la prima apertura al pubblico a tutti coloro che si sono adoperati con uno sforzo quotidiano straordinario e costante verso la riduzione della sofferenza umana in questo periodo di Coronavirus». Napoli vivrà momenti magici con il ritorno del Teatro San Carlo sulla scena con cast e direttori d’eccezione. Nella “Tosca”, per la prima volta a Napoli, la diva della musica lirica, il soprano Anna Netrebko. Accanto a lei Yusif Eyvazov nei panni di Mario Cavaradossi e Ludovic Tézier in quelli del Barone Scarpia. Sul podio il direttore musicale Juraj Valcuha. Si esibiranno sul palcoscenico di Piazza Plebiscito il 23 e il 26 luglio alle ore 20.00.

Il programma di “Regione lirica” prosegue con “Aida” ( 28- 31 luglio ore 20.00, in forma di concerto) con Anna Pirozzi nel ruolo di Aida, e l’atteso ritorno di un beniamino del pubblico napoletano, il tenore Jonas Kaufmann nel ruolo di Radamès e Anita Rachvelishvili sarà Amneris, Claudio Sgura interpreterà Amonasro e Roberto Tagliavini sarà Ramfis. Dirigerà l’Orchestra e Coro del Teatro San Carlo Michele Mariotti.

E quale scenario più suggestivo del Castello di Baia potrà accogliere il ritorno della Danza, sabato 18 luglio alle 21,00, con il Balletto del Teatro di San Carlo con “Le quattro stagioni”, nella nuova creazione di Giuseppe Picone su musica di Antonio Vivaldi. Una originale coreografia studiata nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale e che sarà interpretata, oltre che da tutti i tersicorei del Massimo napoletano, anche dallo stesso direttore del Corpo di Ballo. I costumi sono frutto della sapienza artigianale di Giusi Giustino.

Si chiude in Piazza del Plebiscito con la “Nona” di Beethoven, il 30 luglio alle 21.00, dove si esibirà il soprano Maria Agresta, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Antonio Poli e il basso Roberto Tagliavini, e sarà ancora Juraj Valcuha a dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro San Carlo.

La “Regione Lirica”, espressione di un percorso di musica, di danza e di itinerari storico- artistici, si espanderà lungo tutto il territorio della Campania con una programmazione che durerà da luglio a dicembre 2020. Infatti, mercoledì 29 luglio, si arriva nell’affascinante architettura del Real Sito di Carditello, con la Sinfonia n. 9 di Beethoven diretta da Juraj Valcuha. Nel cast vocale Maria Agresta ( soprano), Daniela Barcellona ( mezzosoprano), Antonio Poli ( tenore) e Roberto Tagliavini ( basso).

Sarà possibile prenotarsi anche sul palcoscenico del Teatro Romano di Benevento, sabato 1 agosto per una “Regione Lirica”.