(Adnkronos) - Oltre il 90% dei comuni italiani è soggetto a frane. E’ quanto ha sottolineato il Capo Dipartimento Protezione civile Fabrizio Curcio in occasione della tragedia di Ischia. Il 70% delle frane identificate in Europa si trovano sul territorio italiano. Questo perché l’italia è geologicamente predisposta a fenomeni franosi, soprattutto dove ci sono i rilievi. La nostra penisola è un territorio sismicamente molto attivo ed è geologicamente giovane, quindi ricco di rilievi non ancora erosi dal tempo, che, ricoperti spesso da sedimento non consolidato, è soggetto a frequenti fenomeni franosi.