(Adnkronos) - Giovedì la qualità dell'aria nel centro finanziario indiano di Mumbai era peggiore di quella della capitale nazionale Nuova Delhi, a conferma delle preoccupazioni per i rischi a lungo termine sulla salute degli abitanti delle due megalopoli. La qualità dell'aria di Mumbai ieri era "molto scarsa" e si prevede che rimarrà tale per i prossimi due o tre giorni, secondo i dati del governo. Per questo, secondo un sito web governativo che traccia la qualità dell'aria nelle città indiane, ai residenti è stato consigliato di rimanere in casa e di evitare lunghe passeggiate.