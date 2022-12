E' il terzo in tre giorni. Decine i dispersi

Sono stati recuperati 45 corpi, ma ci sono anche decine di dispersi nell'ennesima operazione di salvataggio portata a termine dalla Marina militare nel Canale di Sicilia. E' il terzo naufragio in tre giorni.Il barcone, che si trovava a 35 miglia dalla Libia, è stato affiancato da una nave della Marina quando era ormai semi affondato: sono stati salvati in 135, ma nel fondo del barcone c'erano i corpi di altri disperati.Secondo le prime testimonianze raccolte, decine di persone sarebbero cadute in mare e annegate quando il barcone ha cominciato ad imbarcare acqua e si è piegato su un fianco.