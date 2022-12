La giovane, una fotomodella 19 anni, stava attraversando i binari con le cuffie e non si è accorta del passaggio del convoglio

Una diciannovenne è stata travolta da un treno Freccirossa questa mattina, presso la stazione Certosa di Milano. La ragazza, con le cuffie, non si è accorta che stava arrivando il treno ad alta velcità. Il Frecciarossa era partito da Torino ed era diretto a Napoli. L'incidente è avvenuto alla 7.48. Sul posto è intervenuta l'auto medica dell'Ospedale milanese Sacco che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia ferroviaria. I passeggeri del Freccirossa sono stati fatti salire su un altro treno. Non vi sono altre persone coinvolte nell'incidente.