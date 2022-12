La varicella del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sta diventando un caso.

“Accusato” di essere un no- Vax, Fedriga ha infatti dovuto “giustificarsi” via social: «Sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perché sono stato ricoverato» per varicella, «affermando che sarei un Novax. Questa setta di invasati che seguono Burioni non hanno nemmeno letto le mie interviste dove dico che sono a favore dei vaccini», ha scritto il presidente del Friuli. Che poi specifica: «Hanno perfino detto che avrei preso la varicella dai miei figli, non sapendo che i miei figli sono vaccinati».