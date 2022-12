PHOTO



Ripavimentare la Galleria Giovanni XXIII equivale per i grillini all'aver fatto qualcosa di straordinario. Lo scrivono sulla targa che, a memoria imperitura, è stata affissa all'ingresso per magnificare l'azione della sindaca Virginia Raggi. La "manutenzione straordinaria", dove l'aggettivo è evidentemente dedicato a Virginia e non alla manutenzione, sarebbe un dovere di qualsiasi amministrazione. Se tanto mi dà tanto, allora Rutelli avrebbe dovuto piazzare il suo busto fuor di galleria. E' un segno dei tempi. A Roma il M5S è appena precipitato al 4%: cosa c'è meglio di una targa per far vedere che si è ancora vivi? Speriamo che in questa sbornia autocelebrativa non le venga il mente di usare lo stesso metodo per le buche faticosamente rattoppate. Manco fossero pietre da inciampo.