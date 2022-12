Abbiamo provato a contattare la presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa del Movimento 5 Stelle, per un’intervista. L’unica cosa che abbiamo ottenuto è questa risposta, via posta elettronica. “Per conto del Presidente del Municipio Roberta Della Casa a seguito della sua mail si comunica quanto segue: Parco Meda è un’area in consegna a Roma Capitale e la competenza per la manutenzione è del Servizio Giardini. In merito agli episodi criminosi sono state allertate le forze dell’ordine. Per quanto di competenza municipale non risulta alcun affidamento a terzi di spazi e strutture e il ripristino della legalità riguarda ovviamente il contrasto a ogni tipo di abuso. Il Municipio non si schiera se non al fianco di tutta la collettività”.

È davvero strano che la presidente Della Casa possa dichiarare che “non le risulta alcun affidamento a terzi di spazi e strutture”. Esiste infatti una delibera della giunta dell’allora V Municipio, datata 25 gennaio 2010, nella quale si legge: “La giunta del V Municipio delibera di prendere atto dell’importante attività sociale e culturale svolta dalla cooperativa e riconosce il ruolo attivo svolto dalla stessa nel quartiere “.

Nella delibera si legge anche che l’Associazione On the Road è “nata con l’obiettivo di combattere l’isolamento e l’emarginazione vissuta dai giovani dei quartieri periferici costruendo un punto di aggregazione in cui ritrovarsi sperimentando, da protagonisti, attività e percorsi di varia natura; che l’Associazione “On The Road” da circa trent’anni svolge tale attività nel Parco Meda, situato nel quartiere di Pietralata, promuovendo e realizzando iniziative ludiche culturali e di salvaguardia dell’ambiente, oltre che a prendersi cura della manutenzione dello stesso, a vantaggio della popolazione residente nel Municipio”. E ancora “il Presidente della Circoscrizione V, riconoscendo la funzione sociale e il radicamento dell’Associazione nel Quartiere dal febbraio del 1981 con protocollo n. 11572 ha affidato la gestione del Bibus posizionato all’interno del Parco Meda all’Associazione ’ On The Road’”.

Una delibera che non lascia dubbi sulla funzione dell’Associazione “On the Road” e del “Bibus” nel parco Meda. Con buona pace della presidente Della Casa.