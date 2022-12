PHOTO



La Corte di Cassazione ha formalmente dato il via libera al referendum costituzionale sulla riforma Boschi. Ora il governo ha sessanta giorni per scegliere la data del referendum. Al momento per il passaggio politico più delicato per l'esecutivo si ipotizzano il 13 o il 20 novembre, anche se non si esclude il successivo fine settimana, quello del 27.L'Alta Corte ha quindi validato le oltre cinquecentomila firme depositate per richiedere la consultazione sulla riforma. Voto cruciale per Renzi, con il PD spaccato e la minoranza che chiede al premier di cambiare la legge elettorale, l'Italicum, per votare a favore del quesito posto dal governo, che in caso di sconfitta potrebbe terminare la propria corsa. Sui social il presidente del Consiglio ha rilanciato un tweet del Comitato per il sì nel quale si legge: "Adesso possiamo dirlo, questo è il referendum degli italiani". Anche il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi esulta su Twitter ricorrendo all'ashtag #bastaunsi.Intanto il Movimento 5 Stelle pressa chiedendo a Renzi "di smetterla di prendere in giro gli italiani e indicare immediatamente la data in cui si andrà a votare". Anche il capogruppo di Sel, Arturo Scotto, si chiede: "Sarei piuttosto curioso di sapere quando si farà". Così come il forzista Renato Brunetta dice "Stop ai trucchetti, il governo indichi subito la data". "Vediamo se anche stavolta Renzi riesce a piazzare il voto nel bel mezzo di un ponte" commenta con ironia il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.L'ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza dell'8 agosto 2016, ha dichiarato conforme all'art. 138 Cost. e alla Legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum depositata il 14 luglio 2016 alle ore 18.45 sul testo di legge costituzionale avente ad oggetto il seguentequesito referendario: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimentodei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 88del 15 aprile 2016?"