La California si prepara al quarto anno di siccità

(Adnkronos) - I responsabili federali californiani per la gestione dell'acqua hanno esortato numerose città e utenti industriali a prepararsi al quarto anno consecutivo di siccità, preavvisandoli in merito a “possibili azioni di conservazione", mentre l'U.S. Bureau of Reclamation ha dichiarato [...]