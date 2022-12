(Adnkronos) - La siccità in Kenya ha ucciso 205 elefanti tra febbraio e ottobre, mentre gran parte dell'Africa orientale sta attraversando la peggiore siccità degli ultimi 40 anni. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni del ministro keniota del Turismo, Peninah Malonza. Sebbene siano finalmente iniziate sporadiche precipitazioni, il Dipartimento meteorologico del Kenya prevede per i prossimi mesi precipitazioni inferiori alla media per gran parte del Paese, facendo temere che la minaccia per la fauna selvatica del Kenya non sia finita.