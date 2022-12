PHOTO



La disoccupazione scende all'11,4%, il dato migliore dal 2012. Solo per i più giovani il dato di aprile non migliora: con il 59,3% di tasso di occupazione segnano un arretramento rispetto a febbraio (-0,1 punti) e una variazione nulla rispetto a marzo 2015. A marzo tornano a crescere gli occupati con 90mila persone al lavoro in più rispetto a febbraio e 263.000 in più rispetto a marzo 2015.